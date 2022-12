Coupe du monde : Cristiano Ronaldo laissé sur le banc, "une honte" pour ses proches très remontés !

C'est une décision qui a pris tout le monde de court. Un peu plus d'une heure avant la rencontre cruciale face à la Suisse, on a appris que Cristiano Ronaldo ferait partie des remplaçants, lui qui a été titulaire lors des trois premières rencontres de son équipe. Stupeur chez ses fans et également ses proches, qui n'ont pas du tout compris cette décision.

Malgré l'écrasante victoire 6 buts à 1 de son équipe et le fantastique triplé de son remplaçant, la pilule ne passe pas pour le joueur de 37 ans et ses proches. Sur son compte Instagram, sa compagne Georgina Rodriguez s'est félicitée du résultat, mais elle en a également profité pour glisser un petit tacle à l'intention du sélectionneur. "Quel dommage de ne pas avoir pu apprécier le meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les supporters n'ont pas cessé de te réclamer et de crier ton nom", écrit-elle.