Diaporama : Coupe du monde : Cristiano Ronaldo laissé sur le banc, "une honte" pour ses proches très remontés !

Cristiano Ronaldo - Match "Portugal - Suisse" lors de la Coupe du Monde au Qatar. © Florencia Tan Jun/Sport Press Photo via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Florencia Tan Jun

Georgina Rodriguez - Red carpet du film "The Kingdom Exodus" et "Tar" lors de la 79ème édition du Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 1er septembre 2022 © BestImage

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez. © Instagram, cristiano

Cristiano Ronaldo - Match "Portugal - Suisse (6-1)" lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le 6 décembre 2022. © Andre Ricardo/Sport Press Photo via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Andre Ricardo

12 / 18