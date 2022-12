Lionel Messi enflamme la Toile : photos complètement insolites avec le trophée de la Coupe du monde !

C'est probablement le plus grand accomplissement de la carrière de Lionel Messi et pourtant, il en compte de très nombreux. À 35 ans, l'attaquant est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière, remportant le dernier trophée qui manquait à sa collection, le faisant entrer encore un peu plus dans la légende de son sport. Il est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps et depuis la finale remportée face à la France, il déclenche une frénésie à la moindre publication qu'il poste sur les réseaux sociaux. La première qu'il a mise en ligne après sa victoire atteint désormais près de 62 millions de likes, ce qui en fait la publication la plus likée de tous les temps !

Un record de plus dans l'escarcelle de l'Argentin, qui n'en finit plus d'impressionner les observateurs et les fans, tandis que son rival de toujours Cristiano Ronaldo est toujours sans club... Capitaine de la sélection, Lionel Messi a donc eu l'honneur et le privilège de soulever le trophée de la Coupe du monde le premier et la scène a d'ailleurs pas mal fait parler sur les plateaux de télévision français. Un trophée qu'il a ensuite transmis à ses coéquipiers, avant de le récupérer et de dormir avec ! Sur son compte Instagram, le père de trois enfants vient de publier plusieurs photos où on le voit au lit avec le trophée et il semble plus heureux que jamais, dégustant un maté, cette boisson traditionnelle sud-américaine dont les Argentins raffolent. "Bonjour !", écrit-il simplement en commentaire de sa photo, qui a déjà atteint plus de 32 millions de likes à l'heure actuelle.