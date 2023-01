Cristiano Ronaldo découvre son nouveau pays : week-end dans un parc d'attraction avec "ses amours"

Cristiano Ronaldo a décidé d'opérer un changement radical pour l'année 2023. Convaincu que son retour à Manchester United n'était pas un bon choix, le footballeur de 37 ans a accordé une interview explosive, quelques jours avant le début de la Coupe du monde et le club anglais a été dans l'obligation de le renvoyer. Malheureusement pour lui, le Mondial a été un échec cuisant avec le Portugal, éliminé par le Maroc en quart de finale. Mais il a vite retrouvé le sourire en signant dans son nouveau club, Al-Nassr, où il bénéficie d'un salaire tout bonnement astronomique.

Si la qualité du championnat est forcément moins bonne qu'en Angleterre, Cristiano Ronaldo peut profiter d'un cadre de vie intéressant et d'une météo bien plus clémente qu'à Manchester. Le Portugais n'a d'ailleurs pas tardé à goûter aux plaisirs qu'offre l'Arabie saoudite puisqu'il s'est rendu au Riyadh Winter Wonderland en famille, comme il l'a montré sur son compte Instagram. Personnalité la plus suivie de la plateforme avec 535 millions d'abonnés, il a publié le 16 janvier deux belles photos de cette journée en famille. Sur la première, on le voit installé au bord de l'eau avec sa compagne Georgina Rodriguez et leurs enfants à l'intérieur du parc d'attraction. Sur la seconde, le couple assiste à un spectacle d'animaux aquatiques. "Des moments de qualité avec mes amours", écrit le Portugais, ajoutant un emoji coeur rouge.