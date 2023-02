Cristiano Ronaldo : Sa fille Bella Esmeralda (9 mois) déjà très grande, rare photo à deux avec son papa

C'est un changement de vie qui a l'air de se passer à merveille. Depuis plus d'un mois, Cristiano Ronaldo a quitté l'Europe pour l'Asie et plus précisément le Moyen-Orient. C'est du côté de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, qu'il a emmené sa petite famille, après deux années compliquées à Manchester. Plus aussi performant qu'à sa grande époque, le Portugais de 38 ans a eu beaucoup de difficultés durant ses derniers mois en Angleterre et après une interview au vitriol contre son ancien club, il a trouvé un nouveau contrat (avec un salaire record à la clé) au sein du club d'Al-Nassr.

Débarqué avec sa compagne Georgina Rodriguez et leurs 5 enfants, l'ancien coéquipier de Karim Benzema à Madrid s'est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement. Auteur de très bons débuts avec sa nouvelle équipe, Cristiano Ronaldo a l'air épanoui et il l'a encore montré il y a quelques jours pour son anniversaire, où il était entouré de ses nombreux amis pour une journée dans le désert saoudien. De quoi lui faire oublier le drame qu'il a vécu en avril dernier, avec la perte d'un de ses jumeaux lors de l'accouchement de Georgina. Un terrible évènement qui a fortement marqué le couple. Mais ils ont pu retrouver le sourire en voyant arriver la petite Bella Esmeralda dans leur vie.

Ce regard si fort et délicat que Dieu t'a donné... Nous t'aimons

Une petite fille qui fait le bonheur de ses parents, qui font attention à ne pas trop l'exposer sur les réseaux sociaux. Pourtant, Georgina Rodriguez a fait un petit cadeau à ses fans sur Instagram en publiant une jolie photo de Cristiano Ronaldo avec leur fille. "Bella Esmeralda. Ce regard si fort et délicat que Dieu t'a donné... Nous t'aimons", écrit la belle espagnole en commentaire de l'adorable cliché. Dessus, on peut voir le footballeur tout sourire, qui tient sa fille de moins d'un an dans ses bras. Cette dernière a d'ailleurs déjà beaucoup grandi et on sent que son père l'aime déjà énormément. "Comme papa. Mon amour", écrit le Portugais, certainement en référence au regard évoqué par sa compagne.