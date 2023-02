Cristiano Ronaldo fête ses 38 ans : journée grandiose en Arabie Saoudite, très bien entouré

Pour les amoureux de football, la date du 5 février a une saveur toute particulière puisque l'on célèbre l'anniversaire de deux immenses stars de ce sport, la star du PSG, Neymar, et celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, Cristiano Ronaldo. Si le Brésilien de 31 ans en a profité pour annoncer qu'il se remettait officiellement avec son ex, Bruna Biancardi, le Portugais a souhaité faire les choses simplement, en profitant des siens. Il faut dire que la vie de CR7 a bien changé en quelques mois. Fin 2022, il était encore un joueur de Manchester United et vivait une saison bien terne, avant de donner une interview qui a eu de grosses répercussions.

Viré de Manchester et après une Coupe du monde complètement ratée avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a réussi à trouver un nouveau club en Arabie saoudite, et plus précisément à Al-Nassr. Après avoir signé un contrat tout bonnement pharaonique, le compagnon de Georgina Rodriguez tente de s'intégrer dans son nouveau pays d'accueil. Il y a quelques semaines, il s'est offert une belle sortie en famille dans un parc d'attractions de Riyadh, la capitale du pays. Pour son anniversaire, le champion a décidé de faire les choses plus simplement, en s'entourant de sa famille et de ses amis proches, comme il l'a montré sur les réseaux sociaux.

Je suis reconnaissant d'avoir passé la journée avec ma famille et mes amis

Avec 544 millions d'abonnés, l'ancien coéquipier de Karim Benzema est la personne la plus suivie sur Instagram, et en ce 5 février, il a publié 3 belles photos de cette journée si spéciale. On le voit coup sur coup en train de célébrer son anniversaire avec ses amis et 3 énormes gâteaux, de profiter d'une soirée dans le désert au coin du feu avant de prendre une photo aux côtés de ses plus proches amis. "Merci à tous pour tous les messages d'anniversaire. Je suis reconnaissant d'avoir passé la journée avec ma famille et mes amis", écrit Cristiano Ronaldo en commentaire de sa publication.