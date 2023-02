Neymar de nouveau en couple avec la bombe Bruna Biancardi : officialisation pour l'anniversaire de la star !

La Saint-Valentin approche à grands pas et cette année, Neymar ne sera malheureusement pas disponible pour la fêter avec celle qui fait battre son coeur, Bruna Biancardi. En effet, le même jour, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich en Ligue des champions dans une affiche qui s'annonce explosive. Une rencontre cruciale pour les coéquipiers du Brésilien, qui va certainement pouvoir compter sur le soutien de son amoureuse dans les tribunes du Parc des Princes. Ce dimanche 5 février, la star du football a fêté son anniversaire et contrairement aux dernières années, il a fait ça en toute discrétion, entouré de ses proches et à 31 ans désormais, il semble qu'il se soit assagi.

L'occasion pour Neymar de mettre fin aux rumeurs nées pendant la Coupe du monde et qui faisait état d'une nouvelle idylle avec le mannequin brésilien, Jéssica Turini. Une romance qui n'aurait pas durée et à son retour à Paris, le coéquipier de Kylian Mbappé a donc repris son histoire avec la sublime Bruna Biancardi. C'est la jeune femme qui en a fait l'annonce sur son compte Instagram le jour de l'anniversaire de son chéri. Suivie par plus de 2,2 millions d'abonnés, l'influenceuse a publié deux photos d'elle et du footballeur et la deuxième est plutôt équivoque puisqu'ils partagent un baiser. "Joyeux anniversaire mon beau. Je t'ai tout dit aujourd'hui. Je mets cette petite photo ici, juste pour info", ajoute le mannequin en commentaire.

Je t'aime ! Tu pourras toujours compter sur moi

L'histoire entre Neymar et Bruna Biancardi a débuté il y a tout juste un an, en janvier 2022, avant de se terminer à la fin de l'été. Malgré leur séparation, ils sont visiblement restés en contact et ont décidé de se remettre ensemble. "Que ta nouvelle année soit incroyable et bénie ! Que tu ne manques pas de raisons de célébrer, d'amis à tes côtés, de réalisations, de nombreux objectifs et que Dieu continue de protéger notre relation. Je t'aime ! Tu pourras toujours compter sur moi", conclut la jeune femme, visiblement très amoureuse.