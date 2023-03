"Le pire moment de ma vie" : Georgina Rodriguez s'effondre en évoquant ce drame vécu avec Cristiano

En quelques années, Georgina Rodriguez est passée de vendeuse dans une boutique de luxe à Madrid à l'une des influenceuses les plus suivies de la planète. Avec plus de 47 millions d'abonnés sur Instagram, la belle brune est certes très loin de son compagnon, Cristiano Ronaldo , qui s'appuie sur une communauté de 561 millions de comptes, mais elle n'en reste pas moins très suivie. En couple avec le footballeur portugais depuis 2016, elle a su profiter de la très grande notoriété de son compagnon pour faire fructifier son business.

À l'image de Wanda Nara, Georgina Rodriguez est une véritable femme d'affaires et elle multiplie les projets. Partie s'installer en Arabie saoudite avec son amoureux, qui bénéficie d'un contrat démentiel, la mère de famille continue de faire parler d'elle, surtout qu'un gros évènement arrive prochainement puisque la deuxième saison de la série documentaire I Am Georgina, consacrée à sa vie s'apprête à sortir sur Netflix. L'émission, qui devrait arriver sur la plateforme de streaming le 24 mars prochain, s'intéresse à la vie de l'influenceuse et notamment à cette année 2022 particulièrement contrastée pour elle.

La vie est dure. La vie continue, j'ai des raisons d'avancer et d'être forte

Fin 2021, le couple annonce qu'il va devenir parent de nouveau et on apprend quelques mois plus tard qu'il va s'agir de jumeaux. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu lors de l'accouchement en avril 2022 et un des deux enfants n'a pas survécu. Si la petite Bella Esmeralda est en pleine forme et déjà très grande, son petit frère est mort au moment de l'accouchement. Un moment terrible et que Georgina Rodriguez évoque dans la bande-annonce de la deuxième saison de I Am Georgina. "Cette année, j'ai vécu le meilleur et le pire moment de ma vie en un instant et...", prononce la compagne de Cristiano Ronaldo, trop émue pour poursuivre et que l'on voit sécher ses larmes. "La vie est dure. La vie continue, j'ai des raisons d'avancer et d'être forte", poursuit-elle avec des trémolos dans la voix.