Wanda Nara s'affiche avec un rappeur : Mauro Icardi pète un plomb et débarque en Argentine !

Une nouvelle situation rocambolesque pour Mauro et Wanda, qui n'en finissent plus de s'écharper publiquement. Le joueur a également provoqué la colère de son club actuel, pas content du tout de son attitude. "Galatasaray n'est pas content de ce que fait l'attaquant, qui risque ainsi de mettre fin à sa carrière plus tôt que prévu", a déclaré le journaliste argentin Juan Etchegoyen. Une histoire très compliquée et on est certainement pas au bout de nos surprises...