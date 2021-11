Wanda Nara révèle comment elle a découvert les infidélités de Mauro Icardi

Plus d'un mois après ce qui ressemblait à la fin du couple Wanda Nara et Mauro Icardi, on continue d'en apprendre un peu plus chaque jour sur cette affaire qui a pris des proportions hors normes. Accusée par sa femme de l'avoir trompé avec une certaine China Suarez, l'attaquant du Paris Saint-Germain a dû faire des pieds et des mains pour ne pas perdre celle qu'il aime. Si tout est revenu dans l'ordre aujourd'hui et que les deux tourtereaux n'hésitent pas à s'afficher sur les réseaux sociaux, la mère de cinq enfants n'hésite pas à donner des détails croustillants sur cette affaire.

Invitée de l'émission Telefe Noticias à la télévision argentine, Wanda Nara s'est laissée aller à quelques confidences. Elle a notamment évoqué cette journée pour le moins ordinaire où tout a basculé entre elle et le coéquipier de Neymar et Messi. "Je parlais à la fille qui organise nos soirées à Paris. Elle m'a demandé une photo de la petite fille pour son invitation d'anniversaire. Je me suis souvenu qu'il y avait quelque chose là-bas sur le téléphone portable de Mauro et puis j'ai commencé à chercher", raconte-t-elle. Après avoir fouillé dans le téléphone du footballeur de 28 ans, elle n'a pas tardé à découvrir le pot aux roses : "C'est là que j'ai trouvé des captures d'écran d'une conversation avec une femme célèbre que vous connaissez".

Wanda s'en veut d'être aussi "impulsive"

Furieuse et partie en direction de Milan avec ses enfants, l'Argentine de 34 ans a finalement réussi à pardonner l'homme de sa vie. À l'inverse, c'est désormais elle qui s'en veut pour tout le tapage médiatique qui s'en est suivi. "Tout ce qui s'est déchaîné, c'est le prix que je paie pour être trop impulsif. C'est de ma faute, car au lieu de me défouler sur ma soeur ou un ami, j'étais très en colère, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai fait une histoire sur Instagram", se souvient-elle.