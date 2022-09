Mauro Icardi et Wanda Nara séparés ! La bomba latina fait une annonce fracassante

C'est une histoire qui a connu des hauts et des bas, mais il semblerait bien que la fin soit proche entre Mauro Icardi et sa femme Wanda Nara. La star du football a rencontré sa femme lors de son passage en Italie et le coup de foudre a été réciproque entre les deux personnalités argentines, quitte à créer de grosses tensions avec l'ex de la belle blonde, lui aussi joueur de foot professionnel. Arrivé dans le club de la capitale en 2019, le couple s'est tout de suite acclimaté au style de vie parisien, mais on ne peut pas dire que le joueur se soit tellement épanoui aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar.

À l'automne 2021, le couple a défrayé la chronique lorsque Mauro Icardi a été accusé d'infidélité par Wanda Nara. S'en est suivi une rocambolesque histoire qui s'est finalement bien terminée, mais les deux stars ont affiché leur vie sentimentale sur les réseaux sociaux, le footballeur cherchant par tous les moyens à reconquérir le coeur de sa belle. Les deux tourtereaux se sont finalement rabibochés, mais visiblement ce n'était qu'une question de temps avant que la séparation n'ait lieu. Après avoir balayé d'un revers de main les rumeurs d'une séparation début août, le footballeur de 29 ans va devoir se faire une raison si l'on en croit la dernière story de sa femme.

C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment

Récemment transféré du Paris Saint-Germain au club de Galatasaray, en Turquie, Mauro Icardi va vivre cette nouvelle aventure sans Wanda. Sur son compte Instagram, la belle blonde suivie par près de 15 millions d'abonnés a mis en ligne un message dans lequel elle officialise sa rupture. "C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Mais compte tenu de mon exposition et des spéculations médiatiques qui sortent, il est préférable de l'apprendre de ma part. Je n'ai pas grand chose à dire de plus et je ne veux pas donner de détails sur cette séparation. S'il vous plaît, je vous demande de le comprendre, non seulement pour moi, mais aussi pour nos enfants", écrit-elle sur son message (à retrouver dans le diaporama).

Pour l'heure, Mauro Icardi ne s'est pas exprimé sur cette séparation, mais le connaissant, il se pourrait bien qu'il tente une nouvelle fois de la récupérer.