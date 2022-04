Wanda Nara soupçonnée de cacher la vérité : révélation très surprenante sur sa relation avec Mauro Icardi !

Cela faisait un petit moment que l'on n'avait pas entendu parler du sulfureux couple formé par Mauro Icardi et Wanda Nara, mais la dernière information en date risque de faire pas mal jaser... Les tourtereaux arrivés à Paris en 2019 ont fait les gros titres de la presse en octobre dernier après des accusations d'infidélités à l'encontre du coéquipier de Lionel Messi et Neymar. Une véritable saga qui a duré plusieurs jours pendant lesquels le couple argentin n'a pas hésité à utiliser les réseaux sociaux pour alimenter la polémique.

Depuis qu'elle a décidé de reprendre son mari, Wanda Nara semble très heureuse et la mère de cinq enfants continue de s'afficher toujours plus sexy sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 12 millions d'abonnés. Si tout semble être revenu à la normale, les dernières informations sorties dans la presse argentine pourraient changer la donne. En effet, en plus d'être la femme de Mauro Icardi, la belle blonde de 35 ans se présente également comme son agent. Si l'on en croit les dires de la journaliste Karina Lavícola, il se pourrait que tout ceci ne soit pas vraiment la vérité.

Wanda pas vraiment l'agent de Mauro ?

En effet, comme elle l'affirme, Wanda Nara ne remplirait pas vraiment ce rôle. "C'est une histoire bien ficelée qu'elle a inventée pour se donner de l'importance, mais quand il faut négocier ce n'est pas elle qui vient et qui discute", lâche la journaliste. Une information très étonnante puisque beaucoup pensaient qu'elle était la négociatrice en chef des contrats de son mari. Une information corroborée par les dires d'une autre journaliste argentine, Mariana Brey, qui travaille pour la chaîne argentine El Trece. Cette dernière précise que Wanda s'occupe bien de l'argent et du patrimoine du couple, mais elle ne gère en aucun cas les intérêts sportifs de Mauro Icardi.

Une information qui amène la presse argentine à s'interroger sur les 3 millions d'euros annuels que percevrait Wanda Nara de la part du Paris Saint-Germain au titre d'agent de son mari. Pour l'heure, la bomba latina n'a pas réagi à ses accusations, mais la connaissant, elle ne devrait pas rester muette bien longtemps !