Mauro Icardi : Bientôt le divorce avec Wanda ? Le footballeur du PSG furieux, s'explique enfin

Le début de saison du Paris Saint-Germain était trop parfait pour un club habitué aux frasques et aux problèmes en tout genre avec ses nombreuses stars. Après une victoire étincelante de l'équipe de Christophe Galtier samedi 6 août face à Clermont Foot en ouverture du championnat, tout le monde s'accorde à dire que le club de la capitale est sur la bonne voie cette année. Sans sa star Kylian Mbappé, les champions de France en titre ont déroulé avec une paire Lionel Messi et Neymar des grands soirs. Malgré ce beau tableau, un élément important de l'effectif n'était même pas sur le banc de touche, Mauro Icardi.

Arrivé à Paris en septembre 2019, l'attaquant argentin de 29 ans n'a pas franchement brillé depuis qu'il est dans la capitale et il a bien plus fait parler de lui pour ses problèmes extra-sportifs que pour ses exploits sur le terrain. Absent de la feuille de match, plusieurs médias français ont alors évoqué des "soucis personnels" pour expliquer cela. Une information qui allait de paire avec les informations de la presse argentine, qui a affirmé que Wanda Nara aurait demandé le divorce à celui qu'elle a épousé en 2014. Finalement, les deux tourtereaux sont partis à Ibiza ensemble pour quelques jours avec leurs deux adorables filles et le coéquipier de Sergio Ramos en a profité pour mettre les choses au clair.

Je ne vais pas tolérer que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir

Sur son compte Instagram, après avoir posté plusieurs photos où l'on sent que tout va très bien avec sa femme, Mauro Icardi a publié une longue explications en story et il semblait passablement énervé. "Arrêtez d'inventer de la m*rde, la décision de ne pas me convoquer était simplement technique. Je ne m'absente pas en raison d'un quelconque problème personnel, je n'en ai pas, et je respecte chaque entraînement ! (...) Je ne vais pas tolérer que des gens incompétents et mal intentionnés cherchent à me salir", lâche-t-il, avant de révéler la raison de sa présence aux îles Baléares : "Si je voyage aujourd'hui à Ibiza avec ma famille, c'est parce que dans mon travail, on nous donne des jours de repos dont chacun profite comme il le souhaite et avec qui il veut, en choisissant son propre destin. Je vous embrasse" (story à retrouver dans le diaporama).