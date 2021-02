Diaporama Daniela Lumbroso : Sa fille Lola Bessis atteinte d'endométriose, partage sa douloureuse expérience

19 / 25

Exclusif - Lola Bessis - Soirée d'été sur la terrasse "Secrète" du restaurant du Roch Hotel & Spa à Paris. Le Roch Hôtel & Spa, l'adresse parisienne confidentielle et chic imaginée par Sarah Lavoine et nichée en plein coeur du 1er arrondissement de Paris, accueillait ses invités afin de fêter l'été, la musique et de leur faire (re) découvrir la terrasse de son restaurant. Autour d'un cocktail aux saveurs estivales et élaboré par le Chef Rémy Bererd, accompagné d'un verre de rosé Caladoc ou du cocktail " Pineapple under the sea ", les invités ont pu découvrir cette terrasse "plus tout à fait secrète" noyée dans la végétation et balayée d'effluves de jasmin. De nombreuses personnalités ont répondu présentes à l'invitation d'Emmanuel Blanchemanche ( directeur général ). Le 20 juin 2018. ©Julio Piatti