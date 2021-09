Diaporama David Goffin marié : le tennisman a enfin épousé la belle Stéphanie

1 / 15 David Goffin marié : le tennisman a enfin épousé la belle Stéphanie

2 / 15 Stéphanie Tuccitto et David Goffin.

3 / 15 joie de David Goffin (Bel) embrassant sa compagne Stephanie Tuccito - Tennis : Open Sud de France à Montpellier le 28 février 2021. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage

Tennis : Open Sud de France in Montpellier on february 28th 2021

4 / 15 David Goffin et sa femme Stéphanie Tuccitto lors du tournoi de tennis Rolex Monte Carlo Masters 2021 à Monaco, le 13 avril 2021. © Antoine Couvercelle/Panoramic/Bestimage

Rolex Monte Carlo Masters 2021 tennis tournament in Monaco on April 13, 2021.

5 / 15 David Goffin et sa femme Stéphanie Tuccitto lors du tournoi de tennis Rolex Monte Carlo Masters 2021 à Monaco, le 13 avril 2021. © Antoine Couvercelle/Panoramic/Bestimage

Rolex Monte Carlo Masters 2021 tennis tournament in Monaco on April 13, 2021.

6 / 15 David Goffin et sa femme Stéphanie Tuccitto lors du tournoi de tennis Rolex Monte Carlo Masters 2021 à Monaco, le 13 avril 2021. © Antoine Couvercelle/Panoramic/Bestimage

Rolex Monte Carlo Masters 2021 tennis tournament in Monaco on April 13, 2021.

7 / 15 joie de David Goffin (Bel) en fin de match embrassant sa compagne Stephanie Tuccito - Tennis : Open Sud de France à Montpellier le 28 février 2021. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage

Tennis : Open Sud de France in Montpellier on february 28th 2021

8 / 15 Stéphanie Tuccito (femme de David Goffin) - People lors du 4ème match de la Finale de la coupe Davis en simple opposant la France à la Belgique remporté par D.Goffin (7-6 [5], 6-3, 6-2) au Stade Pierre Mauroy à Lille , le 26 novembre 2017. © Perusseau-Veeren/Bestimage

People in the 4th match of the Davis Cup Finals singles match between France and Belgium won by D.Goffin (7-6 [5], 6-3, 6-2) at Stade Pierre Mauroy in Lille, 26 November 2017.

9 / 15 Stéphanie Tuccito (compagne de compagne du tennisman belge David Coffin) - 1er match de la Finale de la coupe Davis opposant la France à la Belgique remporté par Goffin (7-5, 6-3, 6-1) au Stade Pierre Mauroy à Lille , le 24 novembre 2017. © Perusseau - Ramsamy / Bestimage

10 / 15 Stéphanie Tuccito (compagne de compagne du tennisman belge David Coffin) - 1er match de la Finale de la coupe Davis opposant la France à la Belgique remporté par Goffin (7-5, 6-3, 6-1) au Stade Pierre Mauroy à Lille , le 24 novembre 2017. © Perusseau - Ramsamy / Bestimage

11 / 15 Stéphanie Tuccito (compagne de compagne du tennisman belge David Coffin) - 1er match de la Finale de la coupe Davis opposant la France à la Belgique remporté par Goffin (7-5, 6-3, 6-1) au Stade Pierre Mauroy à Lille , le 24 novembre 2017. © Perusseau - Ramsamy / Bestimage

12 / 15 Stéphanie Tuccito (compagne de compagne du tennisman belge David Coffin) - 1er match de la Finale de la coupe Davis opposant la France à la Belgique remporté par Goffin (7-5, 6-3, 6-1) au Stade Pierre Mauroy à Lille , le 24 novembre 2017. © Perusseau - Ramsamy / Bestimage

13 / 15 David Goffin - Tournoi de tennis de Halle, Open Noventi. Le 14 juin 2021 © Imago / Panoramic / Bestimage



14 / 15 David Goffin (Bel) - Roland Garros 2021 - David.Goffin a perdu face à Lorenzo.Musetti le 31 mai 2021. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage

Roland Garros 2021 ; Musetti wins David Goffin in Paris on may 31st 2021