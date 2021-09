David Goffin marié : le tennisman a enfin épousé la belle Stéphanie

La saison des mariages bat son plein actuellement dans le petit monde du tennis professionnel. Après Pierre-Hugues Herbert et sa compagne Julia qui se sont dit mariés dans le sud de la France, ainsi que l'ancienne numéro 1 mondiale, la roumaine Simona Halep, c'est au tour de David Goffin de dire "oui" à celle qu'il aime. Le champion belge de 30 ans est en couple depuis de nombreuses années avec Stéphanie Tuccitto et ils vivent ensemble du côté de Monaco depuis 2012.

C'est sur leurs réseaux sociaux respectifs que les deux tourtereaux ont officialisé le bel évènement. Suivi par 289 000 abonnés, le tennisman belge a publié il y a quatre jours une série de trois photos prises au moment de la cérémonie. Trois magnifiques clichés sur lesquels on peut voir tout l'amour qui unit David et Stéphanie. Dans un très beau costume bleu, le tennisman ne fait pas tâche à côté de sa belle qui est vêtue d'une magnifique robe de mariée blanche. "Le début d'un nouveau chapitre #Mr&MrsGoffin", écrit-il en commentaire de la publication qui a déjà récolté plus de 30 000 likes.