Diaporama : Dégoûté, Christophe Licata a "le coeur lourd" : il réagit à l'élimination de Léa Elui dans Danse avec les stars

Exclusif - Christophe Licata - Backstage du spectacle "Alors on Danse" au Casino de Paris à Paris le 3 mai 2019. Le couple Chris Marques et Jaclyn Spencer dévoile enfin au plublic parisien leur première création avec un spectacle totalement inédit qui transporte les spectateurs dans des univers extraordinaires et les plonge tour à tour dans le réel et l'irréel avec naturellement, de la danse à couper le souffle. Alors on Danse ? est le tout premier spectacle en réalité augmentée avec des décors virtuels réalisés grâce à des images de synthèses, de la 3D, des hologrammes, des projections mapping... Un univers résolument moderne à l'effet whaou qui vous renversera ! Des chanteurs réinterpréteront en live des tubes transgénérationnels de " Diamonds " de Rihanna à " Cette année-là " de Claude François. Conçu et écrit comme un scénario de film, Alors on Danse ? oscille entre comédie romantique et humoristique. Pour Chris et Jaclyn, couple triple champions du monde de salsa, la danse reste le coeur du spectacle. Sensualité, passion, précision, sont les points communs du Jive, Fox-Trot, Danse contemporaine, Hip- Hop et autres Cha-Cha-Cha, Break- Dance... Dates des prochains spectacles; le 11 mai à Amneville, le 12 mai à Strasbourg, le 17 mai mai à Lyon, le 18 ami à Nice, le 19 ami mai à Marseille, le 22 mai à Beziers, le 24 mai au Havre, le 15 mai à Nantes et le 26 mai à Rennes. © Pierre Perusseau/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau/Bestimage