Diaporama Denitsa Ikonomova divine en robe fendue, l'éclate avec Kev Adams et Candice Pascal au Grand Dîner

1 / 24 Denitsa Ikonomova divine en robe fendue, l'éclate avec Kev Adams et Candice Pascal au Grand Dîner

2 / 24 Exclusif - Denitsa Ikonomova - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78e Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc © Bruno Bebert/Bestimage

3 / 24 Exclusif - Kev Adams - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

4 / 24 Exclusif Candice Pascal - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

5 / 24 Exclusif Candice Pascal, Denitsa Ikonomova, Maxime Dereymez et Hélène Ségara et son manageur - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

6 / 24 Exclusif - Jules Durand et Noam Smadja - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

7 / 24 Exclusif Illustration - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021.© Bruno Bebert/Bestimage

8 / 24 Exclusif Denitsa Ikonomova - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

9 / 24 Exclusif Nicolas Fleury, sa compagne, Vaimalama Chaves (Miss France 2019), Lou Ruat (1ère dauphine Miss France 2020) et Lara Gautier (2ème dauphine Miss France 2021), et Kev Adams - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

10 / 24 Exclusif Vaimalama Chaves (Miss France 2019) - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

11 / 24 Exclusif Illustration - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021.© Bruno Bebert/Bestimage

12 / 24 Exclusif Jules Durand, Fiona Deshayes présentatrice de l'événement et Noam Smadja - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

13 / 24 Exclusif Candice Pascal, Denitsa Ikonomova, Maxime Dereymez et Hélène Ségara, guest - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

14 / 24 Exclusif Lou Ruat (1ère dauphine Miss France 2020) et Lara Gautier (2ème dauphine Miss France 2021) - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

15 / 24 Exclusif Noam Smadja, Kev Adams et Jules Durand - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

16 / 24 Exclusif Nicolas Jelmoni et le Duo Maintenant - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

17 / 24 Exclusif Illustration (spectacle) - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

18 / 24 Exclusif Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

19 / 24 Exclusif Maxime Dereymez - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

20 / 24 Exclusif Candice Pascal - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

21 / 24 Exclusif Denitsa Ikonomova et Maxime Dereymez - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

22 / 24 Exclusif Illustration (spectacle) - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. © Bruno Bebert/Bestimage

23 / 24 Exclusif Vaimalama Chaves (Miss France 2019), Lou Ruat (1ère dauphine Miss France 2020) et Lara Gautier (2ème dauphine Miss France 2021) - Le Grand Dîner s'est installé à Monaco pendant le 78ème Grand Prix de Formule 1 au Castel Roc, l'établissement situé en face du palais princier, le 22 mai 2021. Imaginé par Jules Durand et Noam Smadja, Le Grand Diner, à son origine, avait vocation à être un véritable rendez-vous parisien à la fois intimiste, convivial et propice aux nouvelles rencontres et aux affaires. Après une première date lors de la Fashion Week en 2019 au Fouquet's sur les Champs Elysées, l'évènement a suscité un engouement exponentiel au fil des mois et s'est reconduit au Marriott Champs Elysées puis au Pavillon Vendôme avant de sortir de la capitale et d'aller à Miami, Los Angeles, Singapour ou encore Dubaï et pour la première fois en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage