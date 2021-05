Denitsa Ikonomova divine en robe fendue, l'éclate avec Kev Adams et Candice Pascal au Grand Dîner

Qui dit Grand Prix dit Grand Dîner. Ce week-end, un vent de liberté a soufflé sur le Rocher. La principauté organisait son célèbre tournois de Formule 1, sous l'oeil attentif du prince Albert, venu avec les jumeaux Jacques et Gabriella. Le souverain n'était malheureusement pas présent pour Le Grand Dîner organisé juste en face de son lieu de vie - le palais princier - au Castel Roc.

Le samedi 22 mai 2021, le Grand Dîner s'est installé à Monaco pour la toute première fois de son histoire. Cette série d'évènements organisés par Jules Durand et Noam Smadja, le frère deKev Adams , avait à l'origine vocation à être un rendez-vous parisien, intimiste et familial. Après une première édition au Fouquet's en marge de la Fashion Week en 2019, le dîner est devenu très populaire, s'installant au Marriott des Champs-Elysées, au Pavillon Vendôme, avant de se décliner à Miami, Los Angeles, Dubaï et même Singapour.

Une soirée exceptionnelle dédiée aux rencontres et aux affaires, que plusieurs personnalités ont pu savourer. Kev Adams, en bon fraternel, était venu en chemise. Hélène Ségara était sur son trente-et-un, tout comme Vaimalama Chavez et son compagnon Nicolas Fleury, Nicolas Jelmoni et le Duo Maintenant. Les reines de beauté Lou Ruat (1ère dauphine Miss France 2020) et Lara Gautier (2ème dauphine Miss France 2021) étaient présentes.

Il était difficile de rater Denitsa Ikonomova, vêtue d'une robe fendue du plus bel effet, au bras de son ami Maxime Dereymez. Ils étaient accompagnés de la danseuse Candice Pascal et des organisateurs de la soirée, Noam Smadja, Jules Durand et l'animatrice de cette nuit, Fiona Deshayes.