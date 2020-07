Candice Pascal : Affriolante à la plage, en maillot de bain très décolleté

Mannequin, Candice Pascal a publié deux nouveaux clichés très sexy en ce mois de juillet. Habillée d'un maillot de bain satiné très échancré et décolleté couleur olive, la danseuse connue pour sa participation à l'émission Danse avec les stars a posé agenouillée dans l'eau. Moulant et composé d'un décolleté XXL, ce bikini met en valeur et sublime à merveille le corps athlétique de la jeune femme de 35 ans. Sur l'un des clichés, la comédienne semble sortir des vagues et apparaît la peau délicatement humide et le maillot trempé. En légende, elle a écrit : "Playa".