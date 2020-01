Katrina Patchett affiche sa nouvelle coupe en soirée avec les stars de DALS

Alors que la saison 10 de Danse avec les stars s'achève à peine, les danseurs emblématiques reprennent le chemin du parquet avec leur troupe D'pendanse.

Pour fêter le début de la nouvelle tournée du spectacle Entre nous, la troupe D'pendanse a organisé un cocktail au Buddha Bar, à Paris. Sous la houlette de Five Eyes Production, le 28 janvier 2020, les danseurs professionnels et certains anciens participants de l'émission se sont retrouvés le temps d'une soirée.

Le groupe de danse créé par Maxime Dereymez en 2011 et composé de Katrina Patchett, Maxime Dereymez, Emmanuelle Berne, Denitsa Ikonomova, Christian Milette, Yann-Alrick Mortreuil, Guillaume Foucault et Jade Geropp sera en tournée dès le 1 février 2020. D'pendanse passera par Troyes, Bayonne, Strasbourg ou encore Lyon et Marseille.

Denitsa Ikonomova, Jade Gerrop et la miss France Delphine Wespiser étaient habillées par le le créateur Christophe Guillarmé, qui par ailleurs signe les costumes de scène des danseuses de la nouvelle saison du show.

On y a bien sûr vu les stars d'Entre nous, comme Emmanuelle Berne et Katrina Patchett, qui a époustouflé tout le monde avec sa nouvelle coupe de cheveux très courte, ou Candice Pascal qui ne fait toutefois pas partie de la troupe D'pendanse. Côté candidats, il y a avait Clara Morgane, Héloïse Martin et Yoann Riou. Mais tout le monde avait le droit de venir comme Delphine Wespiser, miss France 2012 ou le coiffeur Nicolas Waldorf.

Une bonne soirée dans le très chic 8e arrondissement de Paris avant de prendre la route et de tout donner sur scène.