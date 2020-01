Yoann Riou n'a "pas fait l'amour depuis un an" : sa vie sexuelle stagne

À 41 ans, Yoann Riou est encore un coeur à prendre. Le journaliste sportif, spécialisé dans le foot, a évoqué sa vie amoureuse et sexuelle, samedi 25 janvier 2020, dans l'émission Les Grosses Têtes sur France 2. Peu porté sur la chose, il n'a pas vu le loup depuis un an...

Sur le plateau de ce prime spécial, Yoann Riou a été présenté à Christophe Dechavanne et, comme à son habitude, le journaliste sportif a commencé à dresser un portrait de l'animateur et de ses engagements, prouvant une fois encore qu'il sait tout sur le monde ! Ce qui a agacé un poil Roselyne Bachelot. "Non mais lui, Yoann, c'est le roi de la brosse à reluire !", a-t-elle lâché. Et l'ancienne ministre de la Santé de poursuivre son offensive en balançant à son tour des infos sur Yoann Riou. "Il nous a dit Yoann qu'il n'avait pas fait l'amour depuis un an, depuis qu'il a commencé aux Grosses Têtes", a-t-elle révélé.

Et Yoann Riou, métamorphosé depuis sa participation à Danse avec les stars de confirmer : "Ouais, depuis que je suis aux Grosses Têtes, c'est la catastrophe. Avant c'était un demi [rapport] par an, maintenant c'est zéro, zéro, zéro !" Le journaliste, qui espère toutefois un jour être père, avait déjà confié que le sexe n'est vraiment pas sa tasse de thé. "Je suis nul, je comprends rien. Je préfère l'amitié à l'amour. Et puis c'est sans le sexe moi. J'aime pas le sexe. Je m'embête, je m'ennuie, je regarde le plafond", disait-il en février 2019 sur RTL. Un sujet de conversation récurrent car il étonne. "J'ai un problème avec le sexe. Il faudrait que je m'y mette !", admettait-il encore en décembre dernier.