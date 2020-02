Candice Pascal canon en petite tenue, les internautes conquis

Candice Pascal n'est pas seulement douée pour le cha-cha-cha ! La pro de Danse avec les stars, qui a déjà remporté une fois le trophée tant convoité, a également le chic pour charmer les internautes. Jeudi 6 février 2020, elle a eu vite fait de démontrer toute l'entendue de ses talents en postant un nouveau selfie sur Instagram.

Sur le cliché, elle prend la pose telle un top model, de manière ultrasexy et simplement vêtue d'une brassière et d'une petite culotte. La jolie brune dévoile ainsi sans complexes sa silhouette longiligne et zéro défaut, ce qui n'a pas échappé à ses nombreux followers. "Vous êtes parfaite", "Une déesse", "Tu es vraiment sublime", "Absolument divine", "Sublimissime", "Du haut niveau !", s'extasient-ils en commentaires. "Tu veux bien qu'on fasse connaissance ?", tente même un anonyme audacieux.