Diaporama : Eddy Mitchell : Qui est le célèbre parrain de sa fille Pamela Moine ?

11 / 16

Exclusif - Backstage - Eddy Mitchell - La Nuit de la Déprime revient aux Folies Bergère, le 3 février 2020. A quelques jours de la Saint-Valentin, on retrouve sur scène les chanteurs les plus déprimants et les humoristes les plus badants, pour pleurer (de rire). " A quoi sert de courir après le bonheur alors que la déprime est à portée de main" ! Voici le mantra de la Nuit de la déprime de R.Mezrahi. Depuis 8 ans, ce rendez-vous placé sous le signe du désespoir est une soirée incontournable à quelques jours de la Saint-Valentin.&

8232;L'édition 2020 de la Nuit de la Déprime se tient aux Folies Bergère le lundi 3 février 2020 dès 20h. Le froid, la pluie et la Saint-Valentin vous filent le cafard. Bah cette soirée ne va rien arranger et c'est le but. Toute la soirée, chansons tristes et humour noir sont de la partie, pour nous faire sortir les mouchoirs et pleurer en coeur. R.Mezrahi prévient même "tous vos chanteurs préférés viendront chanter leurs chansons les plus tristes". V.Delerm et le chef M.Veyrat se chargent d'assurer le duplex depuis les coulisses. © Pierre Perusseau / Bestimage