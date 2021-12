Diaporama Elizabeth II : Clin d'oeil remarqué à Lilibet, fille de Harry et Meghan, dans son discours de Noël

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sur la scène du "Global Citizen Live Festival" à Central Park à New York, le 25 septembre 2021.

Meghan Markle, duchesse de Sussex, et le prince Harry en famille lors du baptême de leur fils Archie Mountbatten-Windsor le 6 juillet 2019 dans le Salon Vert au château de Windsor, entourés de la duchesse Camilla de Cornouailles, la duchesse Catherine de Cambridge, le prince Charles, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale et le prince William, photographiés par Chris Allerton. ©Chris Allerton/SussexRoyal/PA Photos/Bestimage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, à leur arrivée au Mémorial du 11 septembre et au One World Trade Center à New York. Le 23 septembre 2021