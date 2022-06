Diaporama : Elizabeth II trompée : ces maîtresses de Philip à qui elle en veut !

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg - Les membres de la famille royale lors du cinquième jour des courses hippiques "Royal Ascot",

La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg - Sorties après la cérémonie de mariage de la princesse Eugenie d'York et Jack Brooksbank en la chapelle Saint-George au château de Windsor le 12 octobre 2018.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la princesse Eugenie d'York, La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Philip, duc d'Edimbourg, le prince Harry, Catherine Kate Middleton , duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte, le prince George et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre assiste à la parade "Trooping the colour" à Londres.

La reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philip, duc d'Edimbourg, lors de la Garden Party donnée dans les jardins de Buckingham Palace à Londres, le 23 mai 2017.

Elizabeth II et le prince Philip avec leurs petits-enfants : le prince William et le prince Harry, Zara Phillips, la princesse Beatrice et la princesse Eugenie, à Balmoral en 1999.