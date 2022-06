Elizabeth II trompée : ces maîtresses de Philip à qui elle en veut !

Depuis le jeudi 2 juin 2022, Elizabeth II est mise à l'honneur dans tout le pays à l'occasion de son jubilé de platine,qui célèbre actuellement ses 70 ans de règne. Quatre jours de festivités auxquels elle n'a pu que peu participer. Après son apparition surprise sur le balcon le premier jour aux côtés de ses petits-enfants, la reine, en raison d'un inconfort, a dû suivre le reste de chez elle. Mais elle peut dignement compter sur les siens, notamment la princesse Charlotte, pour continuer à faire sensation.

Chez elle, devant son écran, comme Elizabeth II doit ressentir le manque de son époux le prince Philip. Pourtant entre la monarque de 96 ans et le regretté duc d'Edimbourg, mort le 9 avril 2021, tout n'a pas toujours été facile. Il y a un grand nombre de maîtresses à qui Sa Majesté doit en avoir voulu. En effet, le père du prince Charles aurait été connu pour multiplier les infidélités. En 1997, alors qu'ils fêtent leurs 50 ans de mariage, la souveraine confie : "Il y a eu des tempêtes, mais c'est mon roc." Des tempêtes, il n'en a pas manqué. Parmi elles, l'infidélité supposée du prince Philip, à qui l'on prête une trentaine de maîtresses.

L'une d'elles a compté plus que les autres

Comme bien établi dans quelques épisodes de The Crown, le prince Philip, bel homme, faisait sensation auprès des femmes. Drôle et cultivé, le duc d'Edimbourg captait l'attention dès son entrée dans une pièce. Parmi les nombreuses maîtresses supposées, on retrouve des noms d'actrices comme Zsa Zsa Gabor, Merle Oberon et Shirley Maclaine, Hélène Cordet. Mais aussi une star de cabaret d'origine grecque, la romancière Daphne du Maurier et même une des cousines du duc, la duchesse d'Abercorn. Des femmes à qui Elizabeth II en a certainement voulu.

Et il y a évidemment celle qui a le plus compté dans la vie du monarque : Penny Romsey dite Penny, lady Brabourne, de trente ans sa cadette. Une relation qui remonte à 1994 et qui est basée sur le partage de grand nombre de passions. En effet, le prince Philip et Penny Romsey aimaient beaucoup les courses d'attelage. On les disait inséparables et au palais, il n'était pas rare d'évoquer la "Penny Romsey situation". Malgré toutes ces affaires, le couple royal a résisté. "Mon premier, second et ultime emploi est de ne jamais laisser tomber la reine", avait laissé savoir le duc d'Edimbourg.