Diaporama Emmanuel Macron, torse poilu : moqué en direct, il réagit sur l'énorme buzz de sa photo

1 / 11 Séquence humoristique de Bertrand Chameroy dans C à vous, durant laquelle il se moque de l'invité Emmanuel Macron et notamment sa photo chemise ouverte et torse poilu.

2 / 11 Emmanuel Macron, la chemise ouverte après son meeting à Marseille, le 16 avril 2022. Photo de Soazig de la Moissonnière/@avecvousfr

3 / 11 L'intégralité de la chronique de Bertrand Chameroy sur France 5 dans C à vous le 18 avril 2022 : il se moque de l'invité Emmanuel Macron et de son style chemise ouverte, entre autres.

4 / 11 Illustration du second tour des élections présidentielles 2022 : Duel Emmanuel Macron - Marine Le Pen - Deuil-la-Barre le 18 Avril 2022

5 / 11 Brigitte Macron, Première Dame et Emmanuel Macron, président de la Republique lors d'une photo de groupe - Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection et sa femme la Première Dame visitent le chantier de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris, France, le 15 avril 2022

6 / 11 Emmanuel Macron, président de la République Française, candidat de La République En Marche (LREM) en lice pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, en meeting dans le quartier du Pharo à Marseille, le 16 avril 2022

9 / 11 Julien Denormandie (ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de France), Brigitte Macron et Renaud Muselier (Président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur) - Emmanuel Macron, président de la République Française, candidat de La République En Marche (LREM) en lice pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, en meeting dans le quartier du Pharo à Marseille, le 16 avril 2022.

10 / 11 La première dame Brigitte Macron - Le président Emmanuel Macron prononce un discours à l'issue du résultat du premier tour de l'élection présidentielle à Paris Expo porte de Versailles le 10 avril 2022. Le président remporte le premier tour avec 27,6% de suffrages en sa faveur. Au deuxième tour, il sera face à la candidate du RN qui a récolté 23,4%