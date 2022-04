Emmanuel Macron, torse poilu : moqué en direct, il réagit sur l'énorme buzz de sa photo

Le cliché de sa photographe officielle Soazig de la Moissonnière a fait énormément parler de lui depuis sa diffusion sur son compte Instagram ce dimanche. Il s'agit d'un instant particulier, immortalisé durant le meeting du président sortant Emmanuel Macron à Marseille la veille, le 16 avril 2022. On peut le découvrir dans une pose très décontractée sur un canapé, profitant d'un moment de respiration, chemise ouverte sur son torse velu. Après le sweat à capuche et la barbe de trois jours, le look du chef de l'Etat a fait couler de l'encre et a beaucoup inspiré Bertrand Chameroy lors de sa chronique dans C à vous. L'humoriste s'est beaucoup amusé de la campagne du dirigeant français en course pour sa réélection et a dégainé toutes ses plaisanteries devant le principal intéressé, invité de l'émission de France 5.

Débarquant sur le plateau avec un "hoodie", fameux sweat à capuche qui rappelle celui que portait Emmanuel Macron sur une série photo de sa photographe attitrée, à l'heure de l'éclatement de la guerre en Ukraine, Bertrand Chameroy lui lance : "Vous n'avez pas le monopole de la tenue décrontract' !" Les collègues du chroniqueur sont hilares, tout comme l'invité politique qui ne quittera pas son sourire et ses rires durant toute la séquence. Qu'on se moque de son gouvernement quand on dit que le temps de cette intermède humoristique, la ministre déléguée "Marlène Schiappa aura le temps d'écrire quatre livres", ou de ses mimiques lors qu'Emmanuel Macron est pris en photo par Soazig de la Moissonnière, tout y passe sans filtre.

Bertrand Chameroy s'adresse directement au mari de Brigitte Macron : "Hier, j'ai découvert que vous tentiez de séduire les fans de BHL et Demis Roussos." Ce à quoi, l'homme politique de 44 ans répond en riant : "Il faisait très très chaud à Marseille." Admettant avoir peut-être validé la série de clichés un peu trop vite, il ajoute en plaisantant que peut-être que les fans de Demis Roussos et Bernard-Henri Lévy, "ça peut être un gros réservoir de voix".