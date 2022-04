Sept à Huit : Emmanuel Macron évoque ses "moments d'intimité, d'affection et d'amour" avec Brigitte

Interviewé quelques jours avant le deuxième tour des élections présidentielles 2022, Emmanuel Macron a évoqué avec beaucoup d'admiration sa femme Brigitte au cours de l'émission Sept à Huit qui sera diffusée le 17 avril 2022 à 19h20 sur TF1. Un premier extrait a d'ores et déjà été mis en ligne...

Face à Audrey Crespo Mara, le président de la République décrit avec beaucoup d'émotion à quel point sa femme est importante voire même indispensable dans sa vie. Questionné sur la première personne à qui il penserait en cas de victoire le 24 avril prochain, le chef d'Etat répond ainsi sans une once d'hésitation... à son épouse. "C'est évidemment à mon épouse parce que dans ces aventures de vie, ces engagements de jour et de nuit, vous engagez les vôtres. Et évidemment nos familles, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants et mon épouse au premier-chef. Et j'aurais une pensée pour ma grand-mère qui n'est plus...", déclare-t-il.

Le candidat à l'élection présidentielle, représentant le groupe LREM, révèle également que ses moments d'intimité avec Brigitte sont indispensables à son bien-être et à son équilibre. "Je pense que quand on occupe ces fonctions, il faut garder un équilibre intime et familial. Et grâce à elle, je l'ai. Et c'est très important. Parce c'est ce qui vous permet d'avoir des moments de recul, des discussions en vérité, des moments aussi d'intimité, d'affection, d'amour avec votre épouse, confie-t-il. Je pense pas qu'on puisse exercer ces fonctions et décider s'il n'y a pas un équilibre affectif."