"Je n'ai pas de filet de sécurité" : Emmanuel Macron cash sur son futur en cas de défaite

"Je crois dans ce que je fais, je crois dans ce que je veux faire pour notre pays, au service de nos compatriotes. [Sinon], je serai à nouveau un homme libre, avec ses convictions, et je continuerai d'avancer", conclut-il, philosophe et avec le sourire. Son adversaire, quant à elle, a expliqué que cette campagne serait probablement la dernière, même si elle "croit vraiment que la victoire est possible".

Alors, le locataire de l'Elysée y restera-t-il encore cinq ans de plus ? En meeting ce week-end à Marseille, il a en tout cas axé son discours sur l'écologie et les cinq ans à venir. Accompagné de Brigitte Macron, rayonnante au soleil dans un jean et un polo blanc, il a été à la rencontre des militants En marche!.