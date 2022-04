Marine Le Pen évoque sa relation tumultueuse avec son père : "J'ai beaucoup souffert..."

Le 24 avril 2022, elle pourrait remporter l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron. Invitée dans l'émission Sept à Huit, Marine Le Pen a été interrogée par Audrey Crespo-Mara qui souhaitait savoir si elle aurait une pensée pour son père, Jean-Marie Le Pen, si elle devenait présidente de la République Française. "Bien sûr j'aurai une pensée pour lui. Mais pas seulement quand je suis élue... Dieu merci, c'est mon père ! Donc j'y pense quand même de temps en temps", lui répond la candidate de 53 ans, dans un premier extrait déjà mis en ligne.

Je ne suis pas lui, clairement

"Au final, est-ce que votre père vous aura plus portée ou empêchée... ?" lui demande ensuite la journaliste de TF1, très curieuse de connaître les liens entre Marine et son papa. "Ça dépend des moments. C'est difficile comme question. Ça dépend des moments, explique-t-elle. C'est vrai que c'est lui qui m'a fait aimer la politique. C'est lui qui m'a quand même transmis sa passion de la France. Et puis à un moment donné, vous volez de vos propres ailes. Vous êtes vous même, vous n'êtes pas lui. Et je ne suis pas lui, clairement."