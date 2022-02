Marlène Schiappa, son premier amour mort d'une overdose : le drame de sa jeunesse

Ministre, Marlène Schiappa est aussi une férue d'écriture, ayant signé un dizaine d'ouvrages, le dernier en date étant Sa façon d'être à moi. Mais cette fois, ce n'est pas elle qui tient la plume mais un journaliste, Florian Anselme, qui signe une biographie sur cette politique de 39 ans baptisée La vraie Marlène. Enquête sur une ministre qui dérange (éditions Robert Laffont). Dans ce livre, on découvre ainsi l'histoire d'amour tumultueuse qu'elle a vécue dans sa jeunesse et qui s'est terminée dramatiquement.

Le parcours de Marlène Schiappa ne correspond pas beaucoup à celui des politiques habituels. Elle ne vient pas du sérail et c'est ce que montre son autobiographie dont Gala a publié des extraits. Elle a grandi dans un HLM dans une cité du sud de Paris et ses fréquentations ne sont pas celles dont les parents rêvent. "Je n'aimais pas qu'on me parle mal... J'étais la nana en jogging et en sweat à capuche, avec des chaussures compensées", confie celle qui est aujourd'hui ministre déléguée en charge de la Citoyenneté. Adolescente, elle tombe sous le charme d'un garçon : "Le bad boy qui fait chavirer son coeur... a été séduit (notamment) par la réputation de bagarreuse de la jeune femme. Elle tombe amoureuse, lui aussi, mais le côté obscur du personnage va avoir raison de leur relation. Au début, il fume quelques joints, deale un peu pour payer sa consommation personnelle... mais finit par lâcher sa formation afin de s'adonner au trafic à plein temps. (...) Il croit lui plaire avec ce registre voyou."

Marlène Schiappa et son amoureux grandissent mais suivent des voies différentes. Elle veut réussir et a été prise dans un bon lycée. Lui se plonge dans le trafic de drogue et consomme des produits de plus en plus dangereux, qu'il vend également : "Alors, bien qu'éperdument éprise, Marlène préfère dire stop. Une séparation difficile mais salutaire puisqu'elle s'apprête à intégrer un excellent lycée, dans le chic 16e arrondissement de Paris." Pas de happy end à leur histoire : le jeune homme, que sa mère envoie quelques semaines dans son pays d'origine, au Maroc, ne donne plus de nouvelles. Celles qu'elle obtiendra seront tragiques : il est décédé par overdose.

Une épreuve dans sa vie de très jeune adulte qui marquera la jeune femme, dont le franc-parler et la détermination se comprennent en apprenant un peu plus de son parcours. Aujourd'hui, Marlène Schiappa est une mariée - avec Cédric Bruguière, son pilier depuis 2006 - maman de deux enfants.