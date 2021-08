Diaporama Fabienne Carat enceinte : Crinière XXL et relooking capillaire, elle rayonne

1 / 19 Fabienne Carat enceinte : Crinière XXL et relooking capillaire, elle rayonne

2 / 19 Fabienne Carat - Lancement de la collection de mouchoirs "Lotus by MIKA" à l'Atelier des Lumières à Paris © Veeren Ramsamy-Christophe Clovis / Bestimage

3 / 19 Fabienne Carat, pour la série Sections de Recherches, sur le photocall du 60ème Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco le 19 juin 2021. © Bruno Bébert/Bestimage

4 / 19 Exclusif - Fabienne Carat et sa soeur Carole - Enregistrement de la 100ème émission "Recherche appartement ou maison", présentée par S.Plaza, qui sera diffusée le 20 janvier à 21h05 sur M6. Le 6 octobre 2020 © Tiziano da Silva / Bestimage





5 / 19 Fabienne Carat (longue robe en tulle noir Christophe Guillarmé, collier Helena Joy Paris) lors de la soirée d'ouverture du 60ème Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco, le 18 juin 2021 © Bruno Bébert/Bestimage





6 / 19 Exclusif - Fabienne Carat, une des comédiennes de la série "Plus Belle la Vie", diffusée sur France 3, durant une séance photo en studio à Marseille, le 30 juillet 2020 © Bruno Bebert / Bestimage

7 / 19 Exclusif - prix spécial - Fabienne Carat en séance d'enregistrement dans le studio de Richard Orlinski à Paris, le 23 Mai 2020 Aujourd’hui, Fabienne et Prestige Music enregistrent avec la collaboration des compositeurs et DJ, Joss Beaumont et Laurent Veix les nouveaux titres de son prochain album (10 ans après le 1er). Ils ont tous travaillé à distance, pendant le confinement, pour donner naissance aux chansons « Comme un prisonnier » en featuring avec Fab Morvan, également mélodiste, et « Temago » (titres provisoires). Fabienne y traite de thèmes très actuels comme le déconfinement, les amis retrouvés, l’écologie, les longues séparations … Voici en exclu les photos de cet enregistrement réalisé dans les règles de l’art et les règles sanitaires, dans les studios KONGPROD de Richard Orlinski et John Mamann. Étaient sur place, aux côtés de Fabienne Carat, Jamasta aux manettes, les producteurs et compositeurs Horacio Nusbaum et Joss Beaumont. Fab Morvan chanteur et mélodiste était, lui, présent virtuellement via WhatApp habitant à l’étranger et ne pouvant donc se déplacer. Neuf ans après son premier album, à l’aube de ses 40 ans, alors que Fabienne sillonne toutes les scènes de France avec son One Woman Show « L’amour est dans le prêt ? » (prochainement disponible en DVD), la musique vient à nouveau retoquer à sa porte. Le producteur et compositeur, Horacio Nusbaum du Label Prestige Music, lui propose de faire un nouvel album. Ce début de collaboration donne naissance au premier titre « Wake up ». Le clip est tourné en majeure partie à Los Angeles sous la direction de Stéphane Fiorenza. A 40 ans, plus question d’avoir peur, de se laisser faire, ni de rester dans les cases auxquelles nous sommes cantonnées. Elle incite les femmes à se battre pour ce qu’elles ont « envie d’être », pour vivre ces envies « vitales »… voilà le message personnel que Fabienne souhaite partager dans cette première chanson et dans sa biographie.

8 / 19 Fabienne Carat - Enregistrement de l'émission "Animaux Stars", qui sera diffusée le 20 février sur la chaine Animaux. Le 2 février 2021 © Tiziano da Silva / Bestimage

9 / 19 Exclusif - Fabienne Carat - Backstage de l'enregistrement de l'émission prime "Affaire conclue" dans les écuries du château de Chantilly, présentée par S.Davant et qui sera diffusée sur France 2 le 15 septembre 2020. Le 9 juillet 2020 © Guillaume Gaffiot / Bestimage

10 / 19 Exclusif - Rendez-vous avec Fabienne Carat à Paris le 24 octobre 2019. © Cédric Perrin/Bestimage

16 / 19 Fabienne Carat - Lancement de la collection de mouchoirs "Lotus by MIKA" à l'Atelier des Lumières à Paris. Le 1er octobre 2020 © Christophe Aubert via Bestimage

