Fabienne Carat enceinte : Crinière XXL et relooking capillaire, elle rayonne

Cela faisait déjà plusieurs années que Fabienne Carat évoquait son envie de bébé . En 2020, elle nous confiait son désir, mais aussi ses craintes, quant à une éventuelle grossesse : "J'ai beaucoup d'amour à donner, je suis très maternelle naturellement. Idéalement, j'aimerais avoir un enfant. Mais je n'ai pas envie ou pas le temps d'être enceinte. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. La grossesse me fait peur, l'accouchement me fait peur et la responsabilité d'un être 24/24h me fait peur. S'il n'y avait pas tout ça, j'adorerais avoir un enfant". Elle pensait d'ailleurs à l'époque n'avoir presque aucune chance de porter la vie : "C'est presque un deuil de ne pas en avoir [des enfants, NDLR]. Après, j'ai toujours su au fond de moi que je ne pouvais pas en avoir. J'ai eu la confirmation médicale récemment que c'était très très très très compliqué. Donc, soit j'entreprends très rapidement un très long combat incertain, soit je continue à être heureuse comme ça et à donner de l'amour différemment."