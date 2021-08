Fabienne Carat enceinte : première apparition en photo depuis la grande annonce

A bientôt 42 ans, Fabienne Carat s'apprête à découvrir les joies de la maternité. Apparaissant tout sourire en couverture du magazine Closer, le 6 août 2021, la comédienne a laissé voir un début de ventre rond qui ne laisse que peu de place au doute. Pour la première fois depuis cette heureuse annonce, la star de Plus belle la vie a donné de ses nouvelles sur Instagram.

Le 10 août, la soeur de Carole Carat s'est saisie du réseau social pour partager un extrait de son séjour cinq étoiles dans les Alpes italiennes, à l'Hermitage Hotel & Spa. En légende d'une nouvelle photo la montrant dans un jacuzzi en plein air, avec vue sur les montagnes, l'actrice prend la pose en maillot, tout en prenant soin de ne pas dévoiler son baby bump. "MOI J'AI RDV AVEC MON DESTIN", a-t-elle d'abord écrit, avant d'évoquer une certaine Claira, l'amie qui partage ses vacances. Cette dernière a d'ailleurs relayé une Story Instagram sur laquelle les internautes ont pu retrouver Fabienne Carat, dans une petite robe ample au niveau du ventre (voir diaporama).

L'arrivée de cet enfant n'est pas si surprenante, puisque l'actrice divorcée - depuis maintenant un an - avait déjà évoqué son désir d'être mère en interview. "J'ai beaucoup d'amour à donner, je suis très maternelle naturellement. Idéalement, j'aimerais avoir un enfant. Mais je n'ai pas envie ou pas le temps d'être enceinte, avait-elle confié à Purepeople.com en 2020. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. La grossesse me fait peur, l'accouchement me fait peur et la responsabilité d'un être 24/24h me fait peur. S'il n'y avait pas tout ça, j'adorerais avoir un enfant."