Diaporama Familles nombreuses : Un enfant suivi par un spécialiste, "l'école m'avait soumis cette idée"

1 / 9 Familles nombreuses : Un enfant suivi par un spécialiste, "l'école m'avait soumis cette idée"

2 / 9 Florie et Bastien Galli sont les parents d'Arthur (11 ans), des triplés Rose, Maxime et Lucie (3 ans) et de Paul (1 an). Ils participent à l'émission "Familles nombreuses, la vie en XXL".

3 / 9 Florie et Bastien Galli sont les parents d'Arthur (11 ans), des triplés Rose, Maxime et Lucie (3 ans) et de Paul (1 an). Ils participent à l'émission "Familles nombreuses, la vie en XXL".

4 / 9 Florie et Bastien Galli sont les parents d'Arthur (11 ans), des triplés Rose, Maxime et Lucie (3 ans) et de Paul (1 an). Ils participent à l'émission "Familles nombreuses, la vie en XXL".

5 / 9 Florie et Bastien Galli sont les parents d'Arthur (11 ans), des triplés Rose, Maxime et Lucie (3 ans) et de Paul (1 an). Ils participent à l'émission "Familles nombreuses, la vie en XXL".

6 / 9 Florie et Bastien Galli sont les parents d'Arthur (11 ans), des triplés Rose, Maxime et Lucie (3 ans) et de Paul (1 an). Ils participent à l'émission "Familles nombreuses, la vie en XXL".

7 / 9 Florie et Bastien Galli sont les parents d'Arthur (11 ans), des triplés Rose, Maxime et Lucie (3 ans) et de Paul (1 an). Ils participent à l'émission "Familles nombreuses, la vie en XXL".

8 / 9 Florie et Bastien Galli sont les parents d'Arthur (11 ans), des triplés Rose, Maxime et Lucie (3 ans) et de Paul (1 an). Ils participent à l'émission "Familles nombreuses, la vie en XXL".