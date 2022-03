Familles nombreuses : Un enfant suivi par un spécialiste, "l'école m'avait soumis cette idée"

Dans l'émission emblématique Familles nombreuses, la vie en XXL, c'est cette fois au tour des Galli de faire de touchantes confidences. Florie et Bastien Galli, parents d'Arthur (11 ans), des triplés Rose, Maxime et Lucie (3 ans) et de Paul (1 an), ont évoqué les problèmes d'un de leurs enfants.

Il s'agit de Lucie qui rencontre des difficultés à l'école comme l'a fait savoir Florie, sa maman, sur son compte Instagram, lundi 21 mars 2022. La jeune femme a en effet confié, au sujet de sa fille qu'elle qualifie de "hyper émotive" : "Elle n'a pas trop envie de participer aux activités. L'école m'avait soumis l'idée de la faire suivre par un spécialiste. Donc, je suis allée voir une psychologue. (...) Lucie doit apprendre à travailler et à faire des activités toutes seules, sans la présence de ses frères et soeurs. Elle les sollicite constamment lorsqu'elle est à l'école, parce que Lucie, elle est hyper angoissée et hyper stressée. Elle a toujours besoin de sentir quelqu'un proche d'elle" a-t-elle confié.

En somme, la petite Lucie doit faire les choses par elle-même et affirmer sa personnalité. Ce mardi 22 mars, la petite fille devait donc commencer des "sessions de travail avec un petit groupe d'élèves". "Ils feront des petites activités pour voir si elle arrive à se faire des copains et à apprécier le moment", a-t-elle expliqué. Si Florie Galli tient à ce que sa fille arrive à être moins dépendante de sa soeur et de son frère, c'est parce qu'elle sait que dans les années à venir ils ne seront pas forcément dans la même classe. Une situation qui angoisse la maman qui aimerait que son enfant soit au moins avec sa soeur Rose.

Concernant l'aîné de la famille, Arthur, il a fait le choix pour sa part d'être moins présent dans le programme. "Vous me demandez pourquoi on voit moins Arthur. Effectivement on le voit moins en story ou dans l'émission et on le verra moins. Arthur grandit et parfois il a envie de partager son quotidien et parfois non ! Il devient petit à petit adolescent, il se cherche un peu et parfois il a envie de s'isoler, de discuter avec ses amis qui prennent une place très importante dans sa vie. Je respecte ça et je le laisse tranquille", avait fait savoir sa mère il y a quelques semaines.