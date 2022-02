Diaporama Felipe d'Espagne signe son grand retour, Letizia en total look noir pour un gala

Voici la photo choisie par le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne pour présenter leurs voeux. Le roi Felipe VI, la reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne.

Le roi Felipe VI, la reine Letizia, la princesse Leonor, princesse des Asturies et l'infante Sofia d'Espagne - La famille royale d'Espagne rencontre les habitants de la ville Santa María del Puerto de Somiedo qui a reçu un prix "Princesse des Asturies 2021" le 23 octobre 2021.

Spain Royal family visits ‘2021 Asturian Best Village' Santa Maria del Puerto (Somiedo) the day after the Princess of Asturias Awards ceremony.