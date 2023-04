Diaporama : Françoise Hardy morte d'inquiétude pour Jacques Dutronc : "J'espère qu'il sera en mesure de..."

Voilà des mois que les Français se font du soucis pour Françoise Hardy. Archives - Jean-Marie Périer, Jacques Dutronc et Françoise Hardy le jour du mariage de Michel Sardou et Anne-Marie Périer à Neuilly. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

Atteinte d'un cancer du larynx, la chanteuse subit jour après jours les effets secondaires de la maladie et de son traitement.

Mais faudrait-il, également, s'inquiéter pour son entourage ?

En donnant de ses nouvelles, elle a évoqué une certaine vulnérabilité chez son ancien compagnon Jacques Dutronc.

"Il m'inquiète surtout car il est plus fragile qu'il en a l'air", a-t-elle assuré au JDD.

