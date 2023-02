Diaporama : George et Charlotte de Galles gâtés par leur père : cette superbe surprise que le prince William leur a réservée

1 / 24 George et Charlotte de Galles gâtés par leur père : cette superbe surprise que le prince William leur a réservée

2 / 24 Le fils aîné du roi Charles a prévu une petite surprise pour ses deux aînés : un passage très remarqué sur le tournage de la série Les anneaux de pouvoir. Le prince William, duc de Cambridge, le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

3 / 24 Il faut dire que celui-ci se situe à Ascot, tout près de Windsor, où vit la petite famille depuis septembre. On comprend donc que le prince William, grand fan de la saga, n'ait pas hésité à s'y rendre avec sa femme et ses enfants ! Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 24 " C'était très excitant pour George et Charlotte, qui ont adoré regarder les accessoires et comment tout était disposé ". Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, le prince George de Galles, la princesse Charlotte de Galles, et le prince Louis de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

5 / 24 Trop petit pour les suivre, Louis serait " resté à la maison " selon les témoins. Le prince William, prince de Galles, La princesse Charlotte de Galles - La famille royale à la sortie de la messe "Together at Christmas" à l'Abbaye de Westminster le 15 décembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 24 Une visite qui a enchanté les deux enfants, mais également leur père : le prince William est un grand fan de cinéma, mais connait surtout tout l'univers de la Terre du Milieu dans les moindres détails. Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, le prince George de Galles, et la princesse Charlotte de Galles - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni, le 25 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

7 / 24 Alors, peut-on imaginer que le prince William a déjà transmis sa passion à ses deux ainés ? Pour le moment on ne le sait pas encore mais on imagine que ceci a dû faire briller leur imagination. La princesse Charlotte et le prince George de Galles - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

