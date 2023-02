George et Charlotte de Galles gâtés par leur père : cette superbe surprise que le prince William leur a réservée

Le prince William aurait-il gardé une part de son âme d'enfant ? Alors qu'il est en vacances depuis une semaine avec sa femme, Kate Middleton et leurs trois enfants, George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans), le fils aîné du roi Charles a prévu une petite surprise pour ses deux aînés : un passage très remarqué sur le tournage de la série Les anneaux de pouvoir, dérivée de l'univers du Seigneur des Anneaux.

Il faut dire que celui-ci se situe à Ascot, tout près de Windsor, où vit la petite famille depuis septembre. On comprend donc que le prince William, grand fan de la saga, n'ait pas hésité à s'y rendre avec sa femme et ses enfants ! Trop petit pour les suivre, Louis serait "resté à la maison" selon les témoins, qui ont raconté cette visite surprise au journal britannique Daily Mirror. Les deux aînés, en revanche, étaient émerveillés.

"C'était très excitant pour George et Charlotte, qui ont adoré regarder les accessoires et comment tout était disposé", a raconté une source au journal, qui a ajouté que ce moment privilégié et hors caméras a eu lieu "un peu tard dans la soirée", l'une des raisons pour lesquelles le jeune Louis n'a pas suivi le reste de la famille.

Plutôt Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ?

Une visite qui a enchanté les deux enfants, mais également leur père : le prince William est un grand fan de cinéma, mais connait surtout tout l'univers de la Terre du Milieu dans les moindres détails. On imagine donc son excitation à l'idée de découvrir l'envers du décor ! En 2014, déjà, il avait pu rencontrer l'acteur britannique Martin Freeman, interprète de Bilbon Sacquet lors de l'avant-première du Hobbit.

Et celui-ci avait décrit un fan passionné : "Il connaissait tout sur la Terre du Milieu. [...] Vous connaissez le protocole, vous devez les laisser dire ce qu'ils veulent et les laisser passer à autre chose, mais je pense que je l'ai un peu ennuyé en l'empêchant de parler de la Terre du Milieu."

Alors, peut-on imaginer que le prince William a déjà transmis sa passion à ses deux ainés ? Pour le moment on ne le sait pas encore mais on imagine que ceci a dû faire briller leur imagination. D'autant plus qu'ils connaissent déjà très bien une autre saga britannique célèbre dans le monde entier : leur grand-père, le roi Charles, leur lit les livres d'Harry Potter depuis déjà plusieurs années !