Kate Middleton et le prince William stoppent tout, break plus que nécessaire pour le couple

Ils sont très souvent au premier rang, à saluer la foule, écouter les admirateurs et donner de leur personne lors de leurs visites officielles au Royaume-Uni ou aux quatre coins du monde. Cette fois-ci, Kate Middleton et le prince William ont décidé de faire un petit break. Non pas que l'entente n'est plus au beau fixe au sein du couple mais bel et bien parce que le prince et la princesse de Galles souhaitent accorder un peu de temps à leurs trois enfants comme le précise Jennie Bond, experte royale, au Daily Express.

George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, sont en vacances scolaires. Plutôt que de confier leur sort dans les mains de la nounou, Kate et William souhaitent s'investir (comme ils l'ont toujours fait) avec eux pour le restant des vacances avant la rentrée scolaire. Alors que les frères et la soeur s'apprêtent à entamer un "trimestre important", le dernier de l'année, les parents veulent les accompagner le plus possible. Ils ont donc "vidé leur agenda" pour être pleinement avec eux et leur redonner toute l'énergie nécessaire afin d'affronter cette ultime partie de l'année scolaire.

Le programme est encore flou mais plusieurs possibilités s'offrent au clan des Cambridge. Parents et enfants pourraient profiter d'un séjour au ski, univers bien familier et adoré de Kate et William. Autre éventualité : l'île de Tresco, au large de Cornouailles, leur nouveau duché, où ils ont déjà passé des vacances avec George, Charlotte et Louis, en toute discrétion, et où les déplacements se font à vélo. Des moments qui leur ressemblent.

La famille royale en retrait

Si Kate Middleton et le prince William ont demandé à ne rien avoir comme obligations au cours de cette semaine, ils ne seront pas les seuls à se faire discrets en public. En effet, la reine consort Camilla, souffrante, s'est retrouvée contrainte d'annuler ses engagements. Ce qui semblait n'être qu'un rhume s'est finalement transformé en contamination à la Covid-19. Un coup dur qui devrait également impacter son époux, le roi Charles III. Plus qu'à croiser les doigts pour qu'aucune complication ne se fasse sentir sur le couple.