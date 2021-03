Diaporama Guillaume et Stéphanie de Luxembourg : Irrésistibles photos avec Charles, déjà adepte des bretzels !

Guillaume et Stéphanie de Luxembourg : Irrésistibles photos avec Charles, déjà adepte des bretzels !

Le prince Guillaume de Luxembourg avec son épouse Stéphanie et leur fils, le prince Charles, le 14 mars 2021 sur Instagram.

Plantation d'un arbre en l'honneur de la naissance de son Altesse Royale le Prince Charles de Luxembourg, en présence de ses parents, le Prince Guillaume et la Princesse Stéphanie, du Premier Ministre Xavier Bettel, du Vice-Premier Ministre Dan Kersch, et de la Bourgmestre de la ville de Luxembourg, Lydie Polfer. Le prince Charles de Luxembourg, né le 10 mai 2020, a été baptisé le 19 septembre 2020 à l'abbaye de Clervaux. Luxembourg.

Plantation d'un arbre en l'honneur de la naissance de son Altesse Royale le Prince Charles de Luxembourg, en présence de ses parents, le Prince Guillaume et la Princesse Stéphanie, du Premier Ministre Xavier Bettel, du Vice-Premier Ministre Dan Kersch, et de la Bourgmestre de la ville de Luxembourg, Lydie Polfer. Le prince Charles de Luxembourg, né le 10 mai 2020, a été baptisé le 19 septembre 2020 à l'abbaye de Clervaux. Luxembourg.

La comtesse Stéphanie de Luxembourg et son fils le prince Charles, sur Instagram le 18 février 2021.

Guillaume de Luxembourg et sa femme Stephanie à la sortie de la maternité Grande Duchesse Charlotte avec leur nouveau-né, le prince Charles le 13 mai 2020.

Guillaume et Stephanie de Luxembourg présentent leur fils Charles à la sortie de la Maternité Grande Duchesse Charlotte le 13 mai 2020.

Le prince Guillaume et la princesse Stéphanie annoncent l'arrivée de leur premier enfant au printemps 2020. Portrait officiel publié le 6 décembre 2019.

Photos officielles du mariage religieux du prince Guillaume de Luxembourg et de la comtesse Stephanie de Lannoy, le 20 octobre 2012.

Le prince Félix de Luxembourg, le Prince Guillaume de Luxembourg, La comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg, Le Prince Charles de Luxembourg, Le prince Félix de Luxembourg, La princesse Claire de Luxembourg, La princesse Amalia de Luxembourg, Le prince Liam de Luxembourg, Le grand-duc Henri de Luxembourg, La grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg,Le prince Sébastien de Luxembourg - Baptême du Prince Charles de Luxembourg à l'Abbaye Saint-Maurice-et-Saint-Maur, Clervaux, Luxembourg, 19 septembre 2020. © Sophie Margue / Cour Grand-Ducale via Bestimage

14 / 23

Le prince Guillaume, la princesse Alexandra, le grand-duc Henri de Luxembourg et la comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg (enceinte) - Le grand-duc Henri de Luxembourg, la princesse Alexandra, le prince Guillaume et la comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg (enceinte) , assistent à la réception du Nouvel an au Palais grand-ducal à Luxembourg, le 16 janvier 2020.