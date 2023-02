Diaporama : Hapsatou Sy et Vincent Cerutti parents : grosse mise au point autour de cette règle qu'ils s'imposent pour leurs enfants

5 / 12

" Pourquoi mettre des photos d'eux sans leurs visages ?' me demandait encore quelqu'un l'autre jour. C'est vrai après tout... Mais parce que nous sommes fiers d'être parents, fiers d'eux et de ce qu'ils deviennent. Parce que ça fait plaisir (et du bien) de vous proposer des moments de partages avec eux et de vous dire ce que ça fait d'être parents ", a-t-il expliqué. Exclusif - Vincent Cerutti et sa compagne Hapsatou Sy - Première émission "TPMP Elles refont la télé", une version féminine de "Touche pas à mon poste !" sur C8 présentée par H. Sy à Paris. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca