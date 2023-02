Hapsatou Sy et Vincent Cerutti parents : grosse mise au point autour de cette règle qu'ils s'imposent pour leurs enfants

Il y a un peu plus de sept ans, Hapsatou Sy a croisé le chemin de Vincent Cerutti pour la première fois. Et entre eux, la magie a tout de suite opéré. À tel point que l'animatrice prenait la décision de quitter son compagnon de l'époque pour donner une chance à Vincent Cerutti. Un choix vraisemblablement judicieux étant donné qu'ils forment encore aujourd'hui toujours un couple uni. Mieux encore, ils ont fondé la famille de leur rêve avec leurs deux enfants Abbie (6 ans) et Isaac (3 ans).

Sur Instagram, les deux animateurs partagent de temps en temps des portraits de famille ou des bribes de leur quotidien à quatre. Toutefois, il n'est jamais question de dévoiler les visages d'Abbie et d'Isaac. Une règle qu'ils s'imposent et qui semble déranger certains internautes. Sur Instagram, face aux nombreuses requêtes qu'il reçoit chaque jour, Vincent Cerutti a décidé de faire une mise au point dans la journée de dimanche en légende d'une série de photos de lui et sa fille aînée.

Pourquoi mettre des photos d'eux sans leurs visages ?

"Deux jeunes femmes qui nous suivent sur Insta, Hapsa et moi, nous interpellent : 'Mashallah qu'ils sont beaux vos petits ! On ne voit jamais leurs visages sur vos réseaux vous avez raison de les protéger !'. Raison ? Je ne sais pas. Mais c'est un choix avec leur maman. 'Mais alors pourquoi mettre des photos d'eux sans leurs visages ?' me demandait encore quelqu'un l'autre jour. C'est vrai après tout... Mais parce que nous sommes fiers d'être parents, fiers d'eux et de ce qu'ils deviennent. Parce que ça fait plaisir (et du bien) de vous proposer des moments de partages avec eux et de vous dire ce que ça fait d'être parents. Cacher leurs bouilles d'amour c'est aussi une manière de respecter les individus qu'ils sont", a-t-il expliqué.

Vincent Cerutti ajoute qu'avec Hapsatou Sy, ils ne sont pas fermés à l'idée de les exposer entièrement un jour, lorsqu'ils seront plus âgés et s'ils le désirent. "En attendant, qu'ils évoluent 'l'esprit clair' à l'école, qu'ils lisent des livres, qu'ils jouent et parlent avec leurs potes...", a-t-il conclu.