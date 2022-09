Diaporama : Hélène de Fougerolles : Son ex est marié à l'une des plus belles femmes du monde

Hélène de Fougerolles : Son ex est marié à l'une des plus belles femmes du monde

11 / 11

Natalia Vodianova, Antoine Arnault Met Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) 2018 célébrant l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, au Metropolitan Museum of Art à New York, le 7 mai 2018. © Charles Guerin / Bestimage