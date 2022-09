Hélène de Fougerolles : Son ex est marié à l'une des plus belles femmes du monde

Hélène de Fougerolles est à l'affiche de la mini-série Et la montagne fleurira diffusée ce soir sur France 2. L'occasion d'évoquer sa vie sentimentale, et plus particulièrement son ancienne histoire d'amour avec Antoine Arnault, le fils du célèbre homme d'affaires Bernard Arnault. L'ex-femme du producteur Eric Hubert, avec elle a eu sa fille Shana atteinte d'autisme, s'exprimait dans les colonnes de Gala sur sa volonté de rester très discrète sur sa famille et ses relations amoureuses, évoquant ainsi et sans doute malgré elle sa relation passée avec l'homme d'affaires.

"J'estime que c'est ma vie privée. Et j'ai beaucoup de mal à en parler. L'intrusion des médias peut-être très violente. Côté sentiments, par exemple, même quand j'étais avec des personnes qui étaient très exposées au public, je n'avais pas envie de me montrer. C'est peut-être une façon de préserver mon équilibre. Par exemple, il n'y a eu qu'une seule photo vraiment posée datant de ma relation avec Antoine Arnault avec qui je suis pourtant restée cinq ans, dont un an et demi de vie commune. Je passais mon temps à me cacher", confiait-elle au magazine.

Deux chemins différents

Vers 2011, Antoine Arnault a entamé une histoire avec un sublime mannequin russe : Natalia Vodianova. Ensemble, ils sont parents de deux enfants (Maxim, 6 ans, et Roman, 4 ans). Ils sont également mariés depuis 2020. Une union organisée à Paris mais avec du retard en raison de la pandémie de Covid-19, comme le confiait le buisnessman pour Quotidien : "J'avais prévu de me marier dans un mois. On est ensemble depuis 10 ans, donc on va dire que c'est déjà acté. On avait prévu de se marier avec nos amis et de faire une belle fête dans un mois, mais on préfère attendre et le décaler, plutôt que de faire un bal masqué. Donc on va se marier l'an prochain."

Depuis, ils filent le parfait amour. À noter qu'il s'agit du premier mariage pour le fils de Bernard Arnault mais du second pour la top. Elle avait en effet épousé le rentier anglais Justin Portman en 2001. Hélène de Fougerolles, de son côté, demeure très discrète sur ce sujet. Mais elle révélait en 2020 être pansexuelle et polyamoureuse (depuis, elle ne l'est plus).