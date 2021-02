Hélène de Fougerolles, ces mots durs sur l'autisme de sa fille : "Le plus difficile c'est qu'elle a tout entendu"

À l'occasion de la sortie de son livre, T'inquiètes pas maman, ça va aller (ed. Fayard) Hélène de Fougerolles était l'invitée de C à Vous (France 5). Face à Anne-Elisabeth Lemoine, l'actrice de 47 ans a expliqué que le corps médical pouvait parfois être blessant avec des propos "réducteurs" à l'encontre de sa fille Shana (bientôt 18 ans), atteinte d'autisme, comme d'autres enfants souffrant de la même condition.

"On ne va parler que des problèmes, que de ce qu'il ne va pas et on ne voit pas la beauté de ces personnes là. Ce sont des enfants, mais ma fille commence à être grande. Elle est super", explique Hélène de Fougerolles. Par exemple on a pu lui dire : "Si votre enfant ne parle pas à 5 ans, elle ne parlera jamais", "Elle va devenir schizophrène à l'adolescence". "Votre fille est foutue", lui a même assuré un délicat pédiatre neurologue.

"C'est très difficile pour les parents de devoir encaisser certaines façons de faire des paroles, c'est nos enfants, c'est hyper dur (...) Le plus difficile c'est qu'elle a tout entendu, mais elle encaisse beaucoup mieux que moi. C'est souvent elle qui me console. Ces personnes n'ont pas fait ça par pure méchanceté mais sûrement par maladresse, par manque d'empathie, par manque de bienveillance. Il y a peut-être maintenant une autre façon de faire", nuance la comédienne. Hélène de Fougerolles a ensuite expliqué être entrée dans une sorte de "déni", puisque sa fille était en excellente santé, mais que cadre extérieur et notamment la scolarité n'étaient pas faits pour elle.

Pourtant, Shana ne fermait pas les yeux, même quand elle dormait, prenait soin "de ne pas dépasser les lignes sur le passage piéton" et "papotait avec des créatures imaginaires sur son épaule". Hélène de Fougerolles explique être entrée dans le déni en se heurtant à un monde médical et scolaire "froid". "On voulait lui faire faire tous les diagnostics, mais aussi des tests hormonaux, des piqûres mais aussi des journées entières dans des hôpitaux, mais en fait ma fille allait super bien", déplore Hélène de Fougerolles. Celle qui s'est parfois considérée comme une "mauvaise mère" a désormais une relation épanouie avec sa fille Shana, qu'elle partage avec son ex-mari, le producteur Éric Hubert.