Hélène de Fougerolles, 5 ans en couple avec Antoine Arnault : une histoire d'amour qu'elle a voulu cacher

C'est jour de fête, pour Hélène de Fougerolles. Le 25 février 2022, la comédienne célèbre ses 49 ans entourée des siens - elle est donc du fantastique signe du Poissons. Mais quand on évoque ses proches... difficile de savoir de qui il s'agit. L'héroïne de la série Balthazar conserve farouchement son jardin secret. On sait simplement qu'elle a été mariée au producteur Eric Hubert, dont elle a divorcé en 2007, puis qu'elle a connu une histoire avec Antoine Arnault avant que celui-ci ne la quitte pour le mannequin Natalia Vodianova.

De son mariage, Hélène de Fougerolles garde le plus beau des souvenirs : la naissance de sa fille Shana. Si elle accepte d'évoquer son enfant, et notamment son autisme pour faire avancer les choses, l'actrice a longtemps camouflé son histoire familiale - tout autant que son histoire sentimentale. "J'estime que c'est ma vie privée. Et j'ai beaucoup de mal à en parler. L'intrusion des médias peut-être très violente, expliquait-elle au magazine Gala. Côté sentiments, par exemple, même quand j'étais avec des personnes qui étaient très exposées au public, je n'avais pas envie de me montrer. C'est peut-être une façon de préserver mon équilibre. Par exemple, il n'y a eu qu'une seule photo vraiment posée datant de ma relation avec Antoine Arnault avec qui je suis pourtant restée cinq ans, dont un an et demi de vie commune. Je passais mon temps à me cacher."

J'ai plusieurs compagnons

Impossible, depuis, de savoir qui est la personne qui partage sa vie. Ou les personnes qui partagent sa vie. En 2020, Hélène de Fougerolles a effectivement révélé qu'elle était pansexuelle et polyamoureuse, qu'elle pouvait, donc, avoir plusieurs partenaires simultanément. Une décision prise alors qu'elle vivait une relation longue distance un poil contraignante. "Je ne veux plus mettre d'âge ni de sexe sur les gens qui m'intéressent, précisait-elle à Paris Match. Il n'y a plus d'histoire d'homosexualité ou d'hétérosexualité, ce sont des histoires d'intérêt sur des personnes, plus qu'une histoire d'âge ou de sexualité. Ce n'est pas de l'attraction sexuelle, car ce n'est pas le sexe qui m'anime, c'est de l'amour et de l'échange possibles avec plusieurs personnes. Partager des échanges amoureux avec des hommes ou des femmes, qui puissent être ouverts également à d'autres personnes. J'ai plusieurs compagnons." Leur identité, bien sûr, reste encore un mystère...